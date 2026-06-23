ABO

Kiefer-Skulptur zu Ehren Ingeborg Bachmanns enthüllt

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
++ THEMENBILD ++ Von Anselm Kiefer geschaffene Skulptur im Garten des Bachmann-Hauses
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Zum Auftakt der Ingeborg Bachmann-Woche ist in Klagenfurt am Dienstag eine neue Skulptur zu Ehren der Literatin enthüllt worden. Das Werk von Anselm Kiefer mit dem Titel "Die Orden der Nacht" steht im Garten des Bachmann-Hauses in der Henselstraße. Maler und Bildhauer Kiefer bezog sich auf das Bachmann-Gedicht "An die Sonne" mit den Zeilen "...schöner als der beachtliche Mond und sein geadeltes Licht, schöner als die Sterne, die berühmten Orden der Nacht ...".

von

Bei der Skulptur handelt es sich auch um ein Geschenk zum 100. Geburtstag Bachmanns, den diese am Donnerstag gefeiert hätte. Das Kunstwerk besteht aus Bronze, Stahl und Blattmetallen und ist etwas mehr als zwei Meter hoch. Es ist dem Ensemble "Die Frauen der Antike" entnommen, mit welchem Anselm Kiefer "weibliche Gestalten, die in der Geschichte lange Zeit übersehen wurden, ins Zentrum seiner Arbeiten rückt", hieß es bei der Präsentation. Der Kopf der Figur bleibt ausgespart und wird durch Attribute ersetzt, welche auf die Identität der jeweiligen Frau hinweisen - auf dem Körper Bachmanns ruht eine offene Stahlkugel, mit der auf die Bewegungen von Mond und Planeten Bezug genommen wird.

Wolfgang Muchitsch, der Direktor des kärnten.museum, erklärte, Kiefer selbst habe angeboten, ein Kunstwerk zu Ehren Bachmanns zur Verfügung zu stellen: "Erst sind wir von einem bestehenden Kunstwerk ausgegangen, dann haben wir aber den Vorgarten des Hauses vorgeschlagen. Nun wurde ein eigenes Kunstwerk geschaffen, das mindestens die kommenden 25 Jahre hier zu sehen sein wird." Kiefer selbst war bei der Enthüllung nicht an Ort und Stelle, er werde das Haus der Literatin - mit der er sich seelenverwandt fühlt - aber bald besuchen, wurde versichert.

Kulturreferentin Gabriele Schaunig (SPÖ) nahm in ihren Worten Bezug auf das Gedicht, auf das sich die Skulptur bezieht: "Mit der Sonne, die uns wärmt, die dafür sorgt, dass Leben gedeiht, oder dem Glitzern des Gewässers passt es perfekt an den Wörthersee." Sie erwähnte auch den Literaturkurs, der heuer wieder stattfindet: "Neun junge Autorinnen und Autoren werden in Kärnten, auch in diesem Haus, arbeiten. Es ist beeindruckend, mit welcher Inspiration sie hier versehen werden."

Die von Anselm Kiefer geschaffene Skulptur

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Martin Rummel wurde wiederbestellt
Technik
Rektor der Bruckner Uni Linz bestellt: SPÖ und Grüne dagegen
Singer-Songwriterin Charis setzt auf ihre Texte
News
Newcomerin Charis setzt auf eine emotionale Reise
Peter Alexander war Entertainer durch und durch
News
Programmschwerpunkte und Album zum 100er von Peter Alexander
Christian Ludwig Attersee (l.) und Michael Ludwig
Schlagzeilen
Attersee wurde von Wien vergoldet: Ehrung für Malerfürsten
Forensic Architecture siegte bei Prix Ars Electronica 2026 mit Arbeit zu Gazakrieg
Technik
Ars Electronica: Prix an Arbeiten über aktuelle Konflikte
Das Innsbrucker Brenner-Archiv beleuchtet Bachmanns Innsbruck-Verbindungen
Technik
"Brenner-Archiv" beleuchtet Innsbruck-Bezüge von Ingeborg Bachmann
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER