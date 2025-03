Judith Pühringer: „Rot braucht Grün, damit etwas weitergeht“

Es gibt schon verlorene Orte in Wien: zum Beispiel den Reumannplatz.

Wenn man von verlorenen Orten spricht, ist immer auch die Frage: Welche Menschen verlieren wir da auch? Was ist mit den Jugendlichen, die dort sind? Wie geht es denen? Da landen wir bei grundsätzlichen Fragen von Bildung, Arbeitsmarktintegration und Chancen. Damit sind wir bei den NEET-Jugendlichen, die weder in der Schule noch in Beschäftigung oder irgendeiner Art von Maßnahme sind. An der hohen Jugendarbeitslosigkeit sehen wir, dass Sicherheit nicht nur eine Frage der Polizei ist.

Womit wir bei der Bildung sind und der Tatsache, dass Eltern alles tun, um zu verhindern, dass ihr Kind in einer Wiener Mittelschule landet, weil es dann schlechte Chancen hat.

Man muss den Neos den Vorwurf machen, dass sie da in Wien völlig ausgelassen haben. Wo beginnen Integration und Spracherwerb? Wo beginnt eine Deutschförderung, die Kindern alle Chancen gibt? Das muss im Kindergarten sein. Wir haben fünf Jahre lang von Christoph Wiederkehr gehört, dass dafür der Bund sorgen muss. Für die Elementarpädagogik war er in Wien zuständig. Wie kann es sein, dass 50 Prozent der Erstklässler nicht ausreichend deutsch sprechen, von denen 80 Prozent in den Kindergarten gegangen sind?

Was muss passieren?

Ich habe einmal in einem Kindergarten hospitiert. Die Leiterin hat in der Früh gesagt, super, dass Sie da sind, mir ist gerade eine Assistentin ausgefallen. Schon bin ich in der Gruppe gestanden und um 17 Uhr wieder rausgekippt. Ich habe gemerkt, was das für eine schöne, unglaublich intensive Arbeit ist. Es gibt immer Kinder, wo man sieht, die bräuchten jetzt mehr. Ich habe die Pädagoginnen gefragt, was sie brauchen. Sie haben gesagt: „Wir wollen einfach nur unsere Arbeit gut machen. Das können wir aber nicht, weil wir Dinge machen, die auch jemand anderer machen könnte: Essen herrichten und so weiter.“ Insofern ist klar, was wir brauchen: kleinere Gruppen, mehr Personal, bessere Arbeitsbedingungen, bessere Bezahlung. Wir müssen sagen: Die allerbesten Leute werden Elementarpädagoginnen, mit den allerbesten Arbeitsbedingungen.

Als Bildungsminister verspricht Wiederkehr nun Verbesserungen.

Das finde ich einigermaßen absurd. Er war jetzt fünf Jahre zuständig und hätte zeigen können, wie es geht. Ich finde diese Bilanz in Wien desaströs. Außerdem braucht es viel mehr als ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr. Man muss sich auch die Volksschulen ansehen. In manchen Bezirken gibt es Schulen mit 99 Prozent Kindern, die nicht Deutsch als Erstsprache haben, und andere, wo alle Kinder mit Deutsch als Erstsprache hingehen. Die Eltern sprechen sich ab. Wir haben unsere Tochter bewusst in die Schule mit den Kindern nicht deutscher Erstsprache geschickt. Es waren grandiose vier Jahre mit den engagiertesten Lehrerinnen. Gleichzeitig wartet diese Schule seit sieben Jahren auf eine Schulsozialarbeiterin und bekommt sie nicht. Wir sagen: Es braucht eine bessere Durchmischung, damit alle voneinander lernen können. Das nächste ist die Nachmittagsbetreuung. Den Hortplatz bekommt man, wenn beide Eltern voll berufstätig sind. Also bekommen ihn oft Kinder nicht, die von einer Nachmittagsbetreuung, wo jemand mit ihnen die Hausübung macht, profitieren würden.

Wien zahlt eine höhere Mindestsicherung als andere Bundesländer. Auch ein Wahlkampfthema.

Kein Mensch soll in Armut leben müssen. Wir leben in einer reichen Stadt. Der Anteil der Sozialhilfe am Sozialbudget ist relativ niedrig. Ich komme aus der Armutskonferenz und weiß, was es bedeutet, in Armut leben zu müssen, was es für Kinder bedeutet, mit sozialer Ausgrenzung zu leben. Die Mindestsicherung sichert das Mindeste für ein menschenwürdiges Leben. Ich fände gut, wenn sie österreichweit einheitlich gestaltet, transparent und einfacher wird. Ich bin auch dafür, dass die Sozialhilfe für arbeitsfähige Menschen zum AMS wandert. Und ich finde es gut, wenn wir über eine Kindergrundsicherung sprechen.

Bürgermeister Ludwig wird sich nach der Wahl aussuchen können, mit wem er regiert. Warum sollte er sich für die Grünen entscheiden?

Wir sind die klimasoziale Stadtpartei. Ich bin überzeugt Rot braucht Grün, damit etwas weitergeht. Ludwig hat es in der Hand: Geht es mit der ÖVP zurück in eine Betonvergangenheit? Gibt es weiterhin Stillstand mit den Neos? Oder geht es mit uns in ein gutes Wien von morgen, wo die Stadt grüner und das Leben für alle Menschen leichter wird?

Vielleicht will er aber auch nur einen einfachen Partner.

Die Wienerinnen und Wiener haben es sich verdient, dass wir es uns nicht einfach machen, weil die Herausforderungen nicht einfach sind und man um die allerbesten Lösungen ringen muss.