Village-People-Sänger Victor Willis 74-jährig gestorben

"Mit tiefer Trauer muss ich den Tod meines Ehemanns, Victor Willis, bekannt geben", erklärte die Ehefrau des Sängers in den Online-Netzwerken. "Victor ist am Dienstag, dem 30. Juni 2026, an den Folgen einer kurzen, aber aggressiven Erkrankung gestorben."

Der in Texas geborene Willis war einer der Pioniere der Disco-Bewegung der späten 1970er-Jahre. Bekannt wurde er als Leadsänger der in New York von dem französischen Produzentenduo Jacques Morali und Henri Belolo zusammengestellten sechsköpfigen Band Village People, die mit Songs wie "YMCA", "In the Navy" und "Macho Man" Riesenhits feierte.

Die Band mit den Figuren Polizist, Soldat, Bauarbeiter, Rocker, Cowboy und Indianer wurde auch wegen ihrer Verkleidungen legendär. "Y.M.C.A.", ein Song über den Verein Christlicher Junger Männer mit der englischen Abkürzung Y.M.C.A., wurde zu einer Hymne der Schwulenbewegung und zuletzt auch von Trump.