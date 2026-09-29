"Verity - Dunkle Geheimnisse": Schockierende Erfolgsautorin

Bald fühlt sie sich wie im Irrenhaus, glaubt, den Verstand zu verlieren und verschaut sich zu allem Überfluss auch noch in Veritys Ehemann. Und so ganz bewegungsunfähig scheint Verity dann doch nicht zu sein. Fiktion und Realität verschwimmen in dem Thriller nach Colleen Hoovers Bestseller. Ab Freitag ist der mit einem Staraufgebot rund um Anne Hathaway, Dakota Johnson und Josh Hartnett aufwartende Film im Kino zu sehen.

(S E R V I C E - www.sonypictures.at/filme/verity-dunkle-geheimnisse )