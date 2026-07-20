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Uwe-Johnson-Preis 2026 an Ingo Schulze

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++ ARCHIVBILD ++ Preisverleihung im Herbst
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Ingo Schulze erhält für seinen Ende August erscheinenden Roman "Das Wasser im August" den mit 20.000 Euro dotierten Uwe-Johnson-Preis 2026. Die Verleihung findet am 18. September in Berlin statt. "Ein Verdienst des Romans besteht darin, eine vergangene Zeit mit ihren Hoffnungen, Utopien und Widersprüchen so dicht zu beschreiben, dass die politischen und historischen Umstände darin wie selbstverständlich anwesend sind", lobt die Jury.

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Der Uwe-Johnson-Preis wird seit 1994 verliehen und würdigt "herausragende literarische Werke, in denen sich Bezugspunkte zur Poetik Uwe Johnsons finden und deren Blickwinkel unbestechlich und jenseits 'einfacher Wahrheiten' auf deutsche Geschichte, Gegenwart und Zukunft gerichtet ist". Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern gehören u.a. Walter Kempowski, Norbert Gstrein, Uwe Tellkamp, Christa Wolf, Jenny Erpenbeck und Iris Wolff.

Der S. Fischer Verlag kündigt den Roman als "ein raffiniertes erzählerisches Spiel über Hoffnung und Erwartung" an. Eingeladen zu einer Lesung aus seinem unfertigen Manuskript, fährt der Erzähler im Juni 2025 nach Mecklenburg, in jene seenreiche Landschaft, die er im Sommer 1979, von dem sein Lesungstext handelt, den "Norden" genannt hat. Eine unerwartete Begegnung scheint seine Novelle lebendig werden zu lassen, und wirft damit die Frage auf, was war und was wirklich ist.

Ingo Schulze wurde 1962 in Dresden geboren und lebt in Berlin. Zu seinen größten Erfolgen zählen "Simple Storys" (1998), "Neue Leben" (2005), "Peter Holtz. Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst" (2017), für den er auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stand. 2020 erschien der Roman "Die rechtschaffenen Mörder", der für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war. Schulzes Werk wurde mit internationalen Preisen ausgezeichnet und ist in 32 Sprachen übersetzt.

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