Uranprojekt: Heisenbergs letztem Reaktor fehlte rund die Hälfte des nötigen Urans

Wie nahe war das nationalsozialistische Deutschland am Ende des Zweiten Weltkriegs an einem funktionierenden Kernreaktor? Eine im Fachjournal PNAS Nexus veröffentlichte Studie gibt darauf eine deutliche Antwort. Der letzte Versuchsreaktor des deutschen Uranprojekts, bekannt als B8, hätte demnach etwa doppelt so viel Uran und mehr als doppelt so viel Schweres Wasser gebraucht, um eine sich selbst erhaltende Kettenreaktion zu erreichen.

Damit widerspricht die Arbeit einer Einschätzung, die auf den Physiker Werner Heisenberg selbst zurückgeht. Er hatte argumentiert, B8 sei nahe an der sogenannten Kritikalität gewesen und hätte nur eine moderate Menge zusätzliches Uran benötigt. Die Forschenden kommen zu dem Schluss, dass dem Projekt nicht einfach nur ein paar Materialien gefehlt hätten.