Zweite Chance für exzellente ERC-Anträge

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Forschende, deren beim European Research Council (ERC) eingereichte Projekte exzellent bewertet, aber aufgrund begrenzter Budgetmittel abgelehnt wurden, bekommen eine Chance, diese im Rahmen von "RISE Europe" in Österreich umzusetzen. Dadurch sollen rasch Finanzierungsperspektiven geboten und Talente in Österreich gehalten werden, wie der Wissenschaftsfonds FWF in einer Aussendung erklärt. Die Bewertung des ERC bilde die Grundlage für die Förderentscheidung durch das FWF-Kuratorium, es brauche also keine neuerliche wissenschaftliche Begutachtung.

von APA