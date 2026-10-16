Zweite Chance für exzellente ERC-Anträge

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Forschende, deren beim European Research Council (ERC) eingereichte Projekte exzellent bewertet, aber aufgrund begrenzter Budgetmittel abgelehnt wurden, bekommen eine Chance, diese im Rahmen von "RISE Europe" in Österreich umzusetzen. Dadurch sollen rasch Finanzierungsperspektiven geboten und Talente in Österreich gehalten werden, wie der Wissenschaftsfonds FWF in einer Aussendung erklärt. Die Bewertung des ERC bilde die Grundlage für die Förderentscheidung durch das FWF-Kuratorium, es brauche also keine neuerliche wissenschaftliche Begutachtung.
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"RISE Europe" steht den Angaben zufolge für "Researcher Independence & Scientific Excellence" und soll die wissenschaftliche Unabhängigkeit und eine eigenständige Weiterentwicklung erleichtern. Die maximale Förderdauer beträgt fünf Jahre, pro Projekt stehen bis zu einer Million Euro zur Verfügung. Eingereicht werden kann bis 19. November, eine Entscheidung folgt im März 2027.
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