U2 eröffneten Aufnahme-Show in Rock & Roll Hall of Fame

U2 sind schon seit 2005 Mitglieder in der Ruhmeshalle des Rock'n'Roll und bekommen dort nun Gesellschaft von zahlreichen weiteren Stars der 1980er- und 1990er-Jahre. Dazu zählen Sänger Billy Idol (70) und Phil Collins (75), der als Einzelkünstler gewählt wurde und die Bühne mit Gehhilfe betrat. Mit seiner einstigen Band Genesis ist Collins bereits Ruhmeshalle-Mitglied.

Nicht alle neuen Mitglieder kamen auch zur Zeremonie. Die Brit-Rocker von Oasis hatten ebenso abgesagt wie die Hardrocker von Iron Maiden, die auf Australien-Tournee sind. Auch die Band New Order - zunächst bekannt als Joy Division - sowie die Gruppe Sade um Sängerin Sade Adu fehlten aus verschiedenen Gründen.

Die Ruhmeshalle steht auch Musikerinnen und Musikern aus anderen Genres offen. So zählen auch die Hip-Hop-Stars des Wu-Tang Clans und Queen Latifah (56) zu den neuen Mitgliedern. Um gewählt werden zu können, müssen mindestens 25 Jahre seit der ersten Musik-Veröffentlichung vergangen sein.

So schafften Oasis nun vergleichsweise schnell den Sprung in den elitären Kreis. Allerdings kann es auch deutlich länger bis zu einer Nominierung dauern. Über die Aufnahme entscheidet eine Jury mit etwa 1.200 Mitgliedern. Auch aus dem Umfeld der Musik sind Personen wählbar, zum Beispiel Produzenten. So gelangte nun u. a. auch Star-Produzent Rick Rubin in den illustren Kreis der Geehrten.

(S E R V I C E - https://rockhall.com/2026-inductees )