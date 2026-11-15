ABO

Kids' Choice Awards für Spider-Man-Film, BTS und Chris Pratt

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Schauspieler Chris Pratt holte sich Trophäe und Schleimdusche ab
©APA, Getty Images North America, MIKE COPPOLA
Der Blockbuster "Spider-Man: Brand New Day" hat bei den diesjährigen "Kids' Choice Awards" abgeräumt. Er holte die Preise als beliebtester Film sowie Trophäen für die Hauptdarsteller Tom Holland, Zendaya und die Bösewicht-Darstellerin Sadie Sink. Allerdings kam keiner aus dem Cast persönlich zu der Preisgala des US-Kinderfernsehsenders Nickelodeon, die für ihre Schleimduschen für Stars berühmt ist.

von

News auf Google bevorzugen

Drei Auszeichnungen gingen an die südkoreanische Pop-Band BTS (für den Song "Swim", das Album "Arirang" und die Trophäe für die beste Gruppe), doch auch die Musiker blieben der Show in Los Angeles fern. Immerhin K-Pop-Sängerin Rosé bedankte sich in einem Video für den Preis in der Sparte "Lieblingskünstlerin", in der sie sich unter anderem gegen Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter und Taylor Swift durchsetzte.

Grünen Schleim bekam Hollywood-Star Chris Pratt ab, der bei der Show mit dem "King of Comedy"-Award gewürdigt wurde. Der Schauspieler (47, "Guardians of the Galaxy", "Jurassic World") scherzte auf der Bühne, dass er niemals näher an einen Oscar herankommen würde. Er habe sich schon als Kind darum bemüht, Leute zum Lachen zu bringen, sagte der vierfache Vater. Am Ende rauschte eine Schleimlawine über ihn herab.

Grünen Glibber gab es auch für Künstler bei ihren Auftritten, darunter für das Dance-Pop-Duo Sofi Tukker und die US-Musikerin Ashe, die in einem weißen Abendkleid ihren Hit "Stop the Wedding!" präsentierte. Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Alysa Liu holte sich auf der Bühne die Trophäe als Lieblingssportlerin ab - und wurde prompt ebenso mit dem obligaten Schleim übergossen. Der zum Sieger gekürte Fußball-Star Lionel Messi ließ sich bei der Gala nicht blicken.

Die Kids' Choice Awards küren jährlich die Lieblinge von jungen Fans, die im Internet in Dutzenden Kategorien wie Kino, Fernsehen, Musik und Sport abstimmen. Bei den seit 1988 verliehenen Awards, in Form eines kleinen Luftschiffs, ist es Tradition, dass Prominente eine Schleimdusche erhalten.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Carmelle (2. v. l.) konnte mit ihrem Auftritt überzeugen
Schlagzeilen
Philippinen siegen bei asiatischem ESC-Ableger in Bangkok
Britischer König und Popstar parlieren eine Stunde auf Apple Radio
News
König Charles und Elton John im Radio in Plauderlaune
++ ARCHIVBILD ++ Zarrella wirft sich für geliebten und gehassten Song in die Bresche
News
Giovanni Zarrella rechnet mit "Last Christmas"-Kritikern ab
Taylor Swift kehrt auf Country-Bühne in Nashville zurück
News
Taylor Swift kehrt auf Country-Bühne in Nashville zurück
Walliams weist Vorwürfe zurück
News
Polizei ermittelt gegen "Little Britain"-Star Walliams
Sogar eine Art Abschied findet sich im Lied
News
Weihnachtssong von Bonnie Tyler nach Tod veröffentlicht
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER