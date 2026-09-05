Ski Aggu: "absolut cool", wenn Künstler Haltung zeigen

Es sei "absolut selbstverständlich, dass man für Werte eintritt, einsteht, wie Demokratie, Meinungsfreiheit, Freiheit", sagte der Musiker. "Ich finde auch, als Künstler sollte man Haltung zeigen können und dürfen. Man sollte für die Dinge einstehen können, für die man steht." Er finde es "absolut cool, wenn Künstler das machen". Und: "Solange ich auf einer Bühne stehe, werde ich immer für eine offene Gesellschaft stehen. Und ich will, und ich wünsche mir, dass wir alle zusammenhalten."

Auslöser der Debatte war die Bitte der Veranstalter, bei Auftritten auf dem Hockenheimring nicht über Politik zu sprechen. Die Band Alphaville war daraufhin zunächst ausgeladen und nach zahlreichen Medienberichten über den Vorgang wieder eingeladen worden - sie blieb dennoch fern. Mitveranstalter Markus Krampe bezeichnete seine ursprüngliche Entscheidung am Rande des Festivals als Fehler: "Das ist superdämlich gewesen."

Hintergrund des Konflikts waren politische Aussagen von Alphaville-Sänger Marian Gold bei einem früheren Konzert. Nach Angaben Krampes hatten sich daraufhin Besucher beschwert - sie wollten beim Festival abschalten und nichts über Themen hören, die ohnehin aus den Nachrichten bekannt seien. Die Veranstalter erklärten, das Festival sei "komplett unpolitisch"; es gehe um den Rahmen der Veranstaltung und das Versprechen "Good vibes only". Gold sprach dagegen von einem "Maulkorberlass".

Mehrere Künstler reagierten mit Solidaritätsbekundungen: Sänger Tom Gregory eröffnete sein Set mit "Forever Young", Rapperin Nura spielte den Alphaville-Klassiker an. Auch Ski Aggu spielte den Song. Die Mallorca-Hit-Sängerin Mia Julia sagte: "Wir müssen den Mund aufmachen, um gewisse Augen zu öffnen." DJ Beauty & the Beats sagte seinen Auftritt ab.

DJ Felix Jaehn kündigte für seinen Auftritt am Samstag eine politische Botschaft von der Bühne an. Die Band Culcha Candela will sich auf dem Festival "notfalls mit Megafonen" positionieren. Auch ihr Auftritt ist für Samstag vorgesehen.

Das Festival dauert bis Sonntag und ist nach Angaben der Veranstalter mit 250.000 Zuschauern ausverkauft. Lukas Podolski und Krampe organisieren es seit 2023.