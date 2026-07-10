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BAP feiert 50-jähriges Bestehen mit Stadion-Konzert in Köln

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Wolfgang Niedecken beim BAP-Konzert im Kölner Stadion
©APA/APA/dpa/Henning Kaiser
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50 Jahre BAP: Aus diesem Anlass ist die deutsche Rockband um Wolfgang Niedecken im Kölner Rheinenergie-Stadion aufgetreten. "Mit diesem Konzert geht schon auch ein Traum in Erfüllung", sagte Niedecken der Deutschen Presse-Agentur vor Beginn des Jubiläumskonzertes. In der Ankündigung hieß es, BAP werde "das Kölner Stadion zum Singen, Rocken, Schunkeln und Tanzen bringen!"

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"Dieses Stadion ist irgendwie mein Wohnzimmer, ich bin hier alle zwei Wochen um die Heimspiele des 1. FC Köln zu gucken, ich habe hier viele Konzerte miterlebt und drei Mal vor den Rolling Stones gespielt. Jetzt als Topact auf der Bühne zu stehen und einen ganzen Abend zu bestreiten, ist noch einmal etwas ganz Neues. Da kribbelt's schon enorm."

Die Kölschrockband BAP feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Niedecken selbst ist im März 75 geworden. Ende November beginnt eine neue Tournee durch Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz - Titel "Zielgerade".

10.07.2026, Nordrhein-Westfalen, Köln: Der Musiker Wolfgang Niedecken steht bei einem Konzert der Rockgruppe BAP zum 50-jährigen Bestehen der Band im Rheinenergiestadion auf der Bühne. Foto: Henning Kaiser/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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