Taylor Swift führt zum 15. Mal die Billboard Hot 100 an

Die Sängerin überholte Rihanna und Drake, die jeweils 14 Mal den Top-Platz erreichten. Vergangene Woche hatte Swift ihre Fans bei der Filmpremiere von "Toy Story 5" in Los Angeles mit einem Überraschungsauftritt begeistert. Nach der Vorführung setzte sich die 36-Jährige ans Klavier und präsentierte erstmals vor Publikum ihren neuen Song "I Knew It, I Knew You". Das Lied schrieb sie eigens für den Film von Disney und Pixar. Swift hatte sich bereits bei der Ankündigung des Songs Anfang Juni als großen Fan der Filmreihe bezeichnet.