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Taylor Swift führt zum 15. Mal die Billboard Hot 100 an

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Taylor Swift mit den meisten Nummer-1-Hits nun Dritte
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US-Popstar Taylor Swift (36) hat es mit dem Song "I Knew It, I Knew You" aus dem Soundtrack von "Toy Story 5" an die Chart-Spitze der Billboard Hot 100 geschafft. Zum 15. Mal in ihrer Karriere belegt die Sängerin damit den ersten Platz dieser Charts. Swift steht nun in der Rangfolge der Künstler mit den meisten Nummer-1-Hits bei den Billboard Hot 100 an dritter Stelle - hinter den Beatles mit 20 und Mariah Carey mit 19 Spitzenplatzierungen.

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Die Sängerin überholte Rihanna und Drake, die jeweils 14 Mal den Top-Platz erreichten. Vergangene Woche hatte Swift ihre Fans bei der Filmpremiere von "Toy Story 5" in Los Angeles mit einem Überraschungsauftritt begeistert. Nach der Vorführung setzte sich die 36-Jährige ans Klavier und präsentierte erstmals vor Publikum ihren neuen Song "I Knew It, I Knew You". Das Lied schrieb sie eigens für den Film von Disney und Pixar. Swift hatte sich bereits bei der Ankündigung des Songs Anfang Juni als großen Fan der Filmreihe bezeichnet.

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