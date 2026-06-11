ABO

Taylor Swift feiert Knicks-Sieg mit Wortwitz auf dem T-Shirt

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Taylor Swift feiert Knicks-Sieg mit Wortwitz auf dem T-Shirt
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Taylor Swift hat die New York Knicks beim vierten NBA-Finalspiel mit einem Wortwitz-T-Shirt angefeuert. Der Popstar saß in der ersten Reihe, in einem blauen Oberteil mit dem Aufdruck "Stevie Knicks" in oranger Schrift. Der Name spielt auf Stevie Nicks an, Sängerin der Rockband Fleetwood Mac. Swift war nicht die Einzige in diesem Look: Ihre Begleiterinnen Alana Haim, Este Haim und Mariska Hargitay trugen ähnliche Shirts mit Aufdrucken wie "Knickelback" und "Knickole Kidman".

von

Die New York Knicks holten in dem spannenden Spiel einen 29-Punkte-Rückstand auf und fuhren schließlich ihren dritten Sieg gegen die San Antonio Spurs ein. Ein weiterer Sieg trennt sie noch vom Meistertitel. Knicks-Fan Swift jubelte beim Spiel frenetisch. Immer wieder führte die 36-Jährige an der Seitenlinie spontane Tänze auf - nach der famosen Aufholjagd des Heimteams kannte der Jubel von Swift und ihren Begleiterinnen keine Grenzen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Olivenöl und Nüsse zählen zu den gesundheitlich günstigen Fettquellen
Gesundheit
Olivenöl frühstücken: Ist das sinnvoll?
Ein wichtiges Detail ist der Transfer vom Flughafen zum Hotel
Reisen & Freizeit
Sommerurlaub: Nicht vom Preis blenden lassen
Kaley Cuoco erwartet ihr zweites Kind
Schlagzeilen
Kaley Cuoco erwartet ihr zweites Kind
Ewigkeitschemikalie kann Fruchtbarkeit negativ beeinflussen
Politik
TFA laut EU-Behörde schädlich für Fortpflanzung
Das berühmte Kaffeehaus soll wieder öffnen
Reisen & Freizeit
Bieterverfahren für Roms ältestes Kaffeehaus beginnt
Laut Studie sind überraschend effiziente Kompromisse möglich
Technik
Abschaltung von Windrädern kann Millionen Zugvögel schützen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER