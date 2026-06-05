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Taylor Swift erfüllte sich Kindheitstraum

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Taylor Swift vergötterte die "Toy Story"-Charaktere
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Aus einem erklärten Kindheitstraum des US-Megastars Taylor Swift ist Wirklichkeit geworden: Die Sängerin veröffentlichte am Freitag ihren neuen Song zum Film "Toy Story 5" von Disney und Pixar. "I Knew It, I Knew You" zu schreiben, "fühlte sich gleichzeitig wie ein musikalischer Neuanfang und wie eine Rückkehr nach Hause an", ließ die 36-Jährige wissen.

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In der Ankündigung des Songs vor ein paar Tagen schrieb Taylor Swift auf Social Media: "Ich habe schon immer davon geträumt, für diese Charaktere schreiben zu dürfen, die ich vergöttere, seitdem ich als Fünfjährige den ersten 'Toy Story'-Film gesehen habe." Sie habe sich auf der Stelle in den neuen Streifen verliebt, als sie ihn in einem frühen Produktionsstadium habe sehen dürfen. "Und ich schrieb diesen Song, sobald ich nach der Vorführung wieder zu Hause war."

"Toy Story 5" wird am 19. Juni in den USA veröffentlicht, in den österreichischen Kinos läuft er am 23. Juli an. Der letzte "Toy Story"-Teil kam im Jahr 2019 in die Kinos. Der erste Teil wurde 1995 als erster Spielfilm komplett am Computer gemacht – er ging als Meilenstein in die Filmgeschichte ein. Das Abenteuer um die Spielzeugfiguren Woody und Buzz Lightyear brachte Regisseur John Lasseter einen Extra-Oscar für Entwicklung und Anwendung innovativer Technik ein.

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