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Taylor Swift als Stargast bei Academy-Museum-Gala

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Swift wird bei Academy-Museum-Gala auftreten
©Getty Images North America, APA, KEVIN WINTER
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Taylor Swift (36) wird als Stargast bei der Gala im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles auf der Bühne stehen. Ihre Teilnahme am 17. Oktober gab das Museum jetzt bekannt. Zuvor war verkündet worden, dass Oscar-Preisträgerin Charlize Theron, Schauspieler Colman Domingo und Regisseur John Carpenter mit Ehrenpreisen für ihre Verdienste ausgezeichnet werden. Spendengelder von dem seit 2021 ausgetragenen Fundraiser-Event sollen in Museumsprogramme fließen.

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Die Gala lockt jedes Jahr prominente Gäste an. 2026 schritten unter anderem Stars wie Demi Moore, Penélope Cruz, Selena Gomez, Robert Downey Jr., George Clooney, Martin Scorsese und Bruce Springsteen über den roten Teppich. Steven Spielberg zählt zu den Vorsitzenden. Das glamouröse Event gehört auch zum Auftakt der Awards-Saison, wenn Studios und Filmschaffende die Werbetrommel für das anstehende Trophäen-Rennen rühren.

Swift hat in der Vergangenheit schon mehrere Filmsongs geschrieben, war bisher aber nicht für einen Oscar nominiert worden. In dieser Saison werden der Sängerin aber gute Chancen auf eine Nominierung in der Sparte für den besten Song eingeräumt. Im Juni hatte der Megastar den Song "I Knew It, I Knew You" für den Pixar-Film "Toy Story 5" herausgebracht. "Ich habe schon immer davon geträumt, für diese Charaktere schreiben zu dürfen, die ich vergöttere, seitdem ich als Fünfjährige den ersten "Toy Story"-Film gesehen habe", schrieb sie damals auf Instagram.

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