Tausende Fans nahmen Abschied von Bonnie Tyler

Die mit Hits wie "It's a Heartache", "Holding Out for a Hero" und "Total Eclipse of the Heart" zum Star gewordene Rocksängerin war am 8. Juli im Alter von 75 Jahren in einem portugiesischen Krankenhaus gestorben. Zuvor hatte sie nach einer Notoperation wochenlang im künstlichen Koma gelegen. Am Montag soll Tyler in Swansea mit einer Feier im Familien- und Freundeskreis beigesetzt werden.

Die 18-jährige Carys Edwards gehörte gemeinsam mit ihrer Mutter zu den Fans, die am Samstag Abschied von Tyler nahmen. "Ihre Musik hat viele Menschen berührt", sagte sie. "Ich bin wirklich überrascht, wie viele Menschen heute hierher gekommen sind - und andererseits auch nicht, denn sie war eine solche Ikone." Edwards' Mutter Melanie Smith ergänzte: "Vor allen Dingen war sie ein Mädchen aus Swansea, und das hat sie nicht vergessen."

Raue Stimme, wilde blonde Mähne und dunkel geschminkte Augen waren Tylers Markenzeichen, in den 80er-Jahren war sie damit die Königin der Powerballaden. Im Laufe ihrer Karriere veröffentlichte Tyler 17 Studioalben und wurde für drei Grammys nominiert. Ihr Lied "Total Eclipse of the Heart" gehört zu den erfolgreichsten Rockballaden aller Zeiten: Anfang des Jahres und damit 43 Jahre nach seiner Veröffentlichung knackte der Song beim Streamingdienst Spotify die Marke von einer Milliarde Aufrufen.

Als Gaynor Hopkins 1951 geboren, wuchs Tyler in einem walisischen Bergarbeiterdorf nahe Swansea gemeinsam mit fünf Geschwistern auf. In den vergangenen Jahren lebte sie mit ihrem Mann abwechselnd an der portugiesischen Algarveküste und in ihrem Haus in Wales.