ABO

Neuer Trailer: Millionen neugierig auf "Avengers"-Film

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Robert Downey Jr. ist mit von der Partie
©Afp, APA, CHRIS DELMAS
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Wer sehnsüchtig den für Dezember angekündigten "Avengers"-Film erwartet, kann nun ein paar weitere Szenen des Superhelden-Spektakels zu sehen bekommen. Ein Trailer auf Youtube wurde rund drei Stunden nach seiner Veröffentlichung am Samstag bereits sechs Millionen mal abgerufen. Der Clip deutet einen schmerzhaften Verlust an, der den Bösewicht in "Doomsday" erst zu dem gemacht haben soll, der er geworden ist.

von

US-Schauspieler Robert Downey Jr., der schon als "Iron Man" einen gewissen Kultstatus erreicht hat, spielt die Rolle des "Doctor Doom". "In "Avengers: Doomsday" geraten die Helden dreier Universen auf einen tödlichen Kollisionskurs und sehen sich einer existenziellen Bedrohung gegenüber, wie sie sie noch nie zuvor erlebt haben", heißt es von den Machern. Im Juli hatten diese bereits einen ersten offiziellen Trailer veröffentlicht.

Stars wie Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Channing Tatum, Ian McKellen, Tom Hiddleston und Patrick Stewart gehören ebenfalls zum Cast. Regie führen die Brüder Anthony und Joe Russo. Mitte Dezember soll der Film in die Kinos kommen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Navid Kermani lebt in Köln und liebt nicht alles daran
News
Navid Kermani kritisiert "Verballermannisierung" in Köln
Nicole Kidman mit Auftritt in Musikvideo von Troye Sivan
News
Nicole Kidman mit Auftritt in Musikvideo von Troye Sivan
Auch heute spielt "Dancing Queen" weiter Tantiemen ein
News
Abbas "Dancing Queen" wird 50 und sammelt munter Streams
++ ARCHIVBILD ++ Rapper Reezy mit neuem Album auf dem Weg nach Wien
News
Rapper Reezys zwischen Britney Spears und Karim Benzema
++ ARCHIVBILD ++ Der Sänger und Rapper bringt im Herbst ein neues Album heraus
News
Danger Dan mit neuem Lied über seine Augenkrankheit
2.000 Jahre alt: Was gerade aus dem Tiber in Rom auftaucht
Technik
2.000 Jahre alt: Was gerade aus dem Tiber in Rom auftaucht
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER