ABO

Soul-Sänger Peabo Bryson tot

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Peabo Bryson war auch bekannt für sein Duett mit Celine Dion
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Der US-amerikanische Soulsänger Peabo Bryson, unter anderem bekannt für sein Duett mit Céline Dion aus dem Disney-Film "Die Schöne und das Biest", ist nach übereinstimmenden Medienberichten tot. Wie der US-Sender "CNN" und der britische Sender "BBC" aus einer Mitteilung der Familie zitierte, starb er im Alter von 75 Jahren am Dienstagabend - "umgeben von der Liebe seiner Familie und seiner engsten Vertrauten".

von

Seine Familie habe bestätigt, dass der 75-Jährige in einem Krankenhaus an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben sei, berichtete die "New York Times". Am Sonntag hatten das Branchenblatt "Variety" und das US-Promiportal "People" unter Berufung auf einen Sprecher berichtet, dass der Sänger einen Schlaganfall erlitten habe.

Bryson habe vor allem für seine Duette mit bekannten Interpretinnen wie der Kanadierin Céline Dion, die die Charts stürmten, den Spitznamen "Stimme der Liebe" (Voice of Love) erhalten, schrieb die "New York Times" weiter. Einen Grammy bekam er unter anderem für den Titelsong des Walt-Disney-Films "Die Schöne und das Biest". Mit dem Lied "A Whole New World" aus dem Soundtrack des Disney-Films "Aladdin" stieß er Whitney Houston von der Spitze der US-Charts.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Unter anderem erstaunlich gut erhaltene Fracht aus Porzellan gefunden
Technik
Schiffswrack aus dem 18. Jahrhundert in Norwegen entdeckt
++ ARCHIVBILD ++ Musiker Fab Morvan sagt Trump ab
Politik
Milli-Vanilli-Frontmann doch nicht bei US-Jubiläumsfeier
Delevingne bei ihrem Berlin-Auftritt
News
Vom Laufsteg zur Bühne - Cara Delevingne auf Tournee
US-Megastar Taylor Swift
Schlagzeilen
Taylor Swift mit neuem Song - für "Toy Story 5"
++ ARCHIVBILD ++ Gelingt dem gefallenen Idol die Rückkehr nach oben?
News
Lizzo versucht nach Vorwürfen ein Comeback mit neuem Album
Celine Dion kehrt auf die Konzertbühne zurück
News
Céline Dion kündigt weitere Konzerte für 2027 an
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER