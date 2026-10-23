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Ski Aggu kündigt Handy-Verbot bei seinen Konzerten an

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++ ARCHIVBILD ++ Bei Ski Aggu soll das Handy weggesteckt bleiben
©APA, dpa, CARSTEN KOALL
Muss man die Show auf der Bühne wirklich verwackelt filmen und löscht man das Video später sowieso wieder? Die einen zücken bei Konzerten gerne ihr Smartphone, andere nervt es. Rapper Ski Aggu ("Friesenjung") hat jetzt ein Handyverbot bei seiner kommenden Tour angekündigt. Als selbst "handysüchtige Person sage ich, dass wir uns zu unserem Glück zwingen müssen, indem wir Handys auf dem Konzert verbieten", sagte der Berliner.

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Die Leute hätten wieder Lust auf einen Ort, an dem sie einfach abschalten könnten – sowohl selbst als auch ihre Handys, findet der Künstler, der bürgerlich August Jean Diederich heißt und immer mit Skibrille auftritt. Durch das Verbot würden sie noch mehr im Moment sein und die Erinnerungen im Kopf abspeichern.

Ski Aggu hat vor einer Woche sein neues Album "Ski Aggu Musik" veröffentlicht und geht damit 2027 auf Tour. Am 25. März tritt er im Wiener Gasometer auf. Ski Aggu gehört zu den Künstlern, die in den sozialen Medien eine große Reichweite haben und mit Videos schon mehrfach viral gegangen sind. Bei der Tourankündigung vor wenigen Tagen wurde auch das Handyverbot bekanntgegeben.

Prinzipiell habe er nichts gegen Handys im Publikum, sagte der Rapper nun. Er filme selbst gerne Momente, wenn er auf einer Show sei. "Aber die kollektive Nutzung hat so sehr überhandgenommen, dass die Leute sich wieder nach einem handyfreien Ort sehnen. Genauso ist es ja auch in vielen Nachtclubs". Das Verbot wolle er auf Vertrauensbasis umsetzen. "Ich denke, dass sich das Publikum daran hält und die Regel respektiert".

Auch bei anderen Künstlern sind Smartphones tabu. Fans des US-Sängers Bob Dylan müssen bei Konzerten etwa auf Fotos verzichten. Auch die US-Sängerin Phoebe Bridgers erteilte ein Handyverbot bei ihren Shows. Eine gemeinsame Tour von Rapper RIN und Sänger Schmyt hieß sogar "No Phones Allowed", also "keine Smartphones erlaubt".

ARCHIV - 12.06.2026, Berlin: Ski Aggu rappt vor Fans auf einem Parkplatz des Discounters Lidl im Stadtteil Neukölln. (zu dpa: «Australien-Auszeit nur «ein Joke»? Ski Aggu mit neuem Album») Foto: Carsten Koall/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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