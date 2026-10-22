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August Diehl erhält in Braunschweig "Die Europa"

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++ ARCHIVBILD ++ Nennt künftig "Die Europa" sein Eigen
©Sebastian Christoph Gollnow, APA, dpa
August Diehl erhält den Filmpreis "Die Europa". Der 50-Jährige soll damit als einer der international profiliertesten deutschen Charakterdarsteller gewürdigt werden, wie das Braunschweig International Film Festival (BIFF) bekanntgab. Der europäische Schauspielpreis ist die mit 25.000 Euro am höchsten dotierte Auszeichnung des Filmfestivals. Der Schauspieler soll den Preis am 14. November im Rahmen des BIFF entgegennehmen.

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August Diehl wurde am 4. Jänner 1976 in Berlin geboren und gab sein Debüt im Film "23 – Nichts ist so wie es scheint" von 1998. Seinen internationalen Durchbruch schaffte er 2009 mit seiner Rolle in Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds". Neben dem Tarantino-Klassiker war er unter anderem auch 2010 in "Salt" an der Seite von Angelina Jolie oder 2021 in "The King's Man: The Beginning" unter anderem mit Ralph Fiennes, Daniel Brühl und Stanley Tucci zu sehen. Und in Terence Malicks "Ein verborgenes Leben" spielte er den Widerstandskämpfer Franz Jägerstätter.

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