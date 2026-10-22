August Diehl erhält in Braunschweig "Die Europa"

August Diehl wurde am 4. Jänner 1976 in Berlin geboren und gab sein Debüt im Film "23 – Nichts ist so wie es scheint" von 1998. Seinen internationalen Durchbruch schaffte er 2009 mit seiner Rolle in Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds". Neben dem Tarantino-Klassiker war er unter anderem auch 2010 in "Salt" an der Seite von Angelina Jolie oder 2021 in "The King's Man: The Beginning" unter anderem mit Ralph Fiennes, Daniel Brühl und Stanley Tucci zu sehen. Und in Terence Malicks "Ein verborgenes Leben" spielte er den Widerstandskämpfer Franz Jägerstätter.