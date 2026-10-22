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Großer Andrang für "Wetten, dass...?" mit Kaulitz-Brüdern

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++ ARCHIVBILD ++ Mehr als 250.000 Ticketanfragen gestellt
©APA, dpa, Sebastian Gollnow
Für die einmalige Neuauflage der ZDF-Unterhaltungsshow "Wetten, dass..?" mit Bill und Tom Kaulitz sind bereits mehr als 250.000 Ticketwünsche eingegangen. Das sei ein Rekord, teilte das ZDF mit. Bei früheren Ausgaben habe die Zahl der Anfragen im mittleren fünfstelligen Bereich gelegen.

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Noch bis Freitag (23. Oktober, 10.00 Uhr) können sich Interessierte für das Losverfahren registrieren. Dabei sind bis zu vier Kauftickets pro erfolgreicher Teilnahme möglich. Die Halle Messe in Halle (Saale), in der die Sendung aufgezeichnet werden soll, bietet nach Angaben des ZDF Platz für rund 2.600 Zuschauer.

Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz, bekannt als Mitglieder der Band Tokio Hotel, sollen die Show am 5. Dezember einmalig moderieren. "Wetten, dass..?" lief von 1981 bis 2014 und kehrte 2021 mit Moderator Thomas Gottschalk zurück. Nach drei Ausgaben verabschiedete sich Gottschalk erneut. Seitdem wurde keine weitere Folge ausgestrahlt.

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