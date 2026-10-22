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Eminems Ex-Mitarbeiter stiehlt unveröffentlichte Musik

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Unveröffentlichte Musik von Eminem tauchte im Web auf
©FRANK MICELOTTA, Getty Images North America, APA
Ein ehemaliger Mitarbeiter des Rappers Eminem hat unveröffentlichte Musik des Künstlers gestohlen und im Internet verkauft. Der Beschuldigte habe mindestens zehn Audiodateien um insgesamt etwa 50.000 US-Dollar (44.507,74 Euro) verkauft, teilte das US-Justizministerium mit. Der 48-Jährige bekannte sich demnach vor einem Gericht in Detroit der Urheberrechtsverletzung schuldig. Eminem gilt als einer der einflussreichsten Künstler in der Geschichte des Rap.

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Der Mann soll von etwa 2007 bis 2021 für Eminem gearbeitet und Zugriff auf passwortgeschützte Festplatten mit Musik gehabt haben, die sich noch in der Entwicklung befand und noch nicht zur Veröffentlichung bestimmt war, hieß es in der Mitteilung. Die Dateien seien zwischen Juli und August 2024 verkauft worden, dann online und auf Streaming-Plattformen veröffentlicht und bis November 2025 mehr als acht Millionen Mal aufgerufen worden.

Mitarbeiter des Künstlers hatten das FBI im Jänner 2025 kontaktiert, nachdem mehrere unveröffentlichte Songs des Rappers im Netz aufgetaucht waren, heißt es in der ursprünglichen Strafanzeige. Das FBI habe dann einige der Käufer kontaktieren können, die erklärt hätten, die Musik von dem nun Beschuldigten erstanden zu haben. Die Urteilsverkündung ist für den 27. Jänner 2027 angesetzt. Dem Mann drohen laut dem Ministerium fünf Jahre Haft.

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