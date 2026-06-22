Silbereisen holt "Schlagerbooom" erneut nach Kitzbühel

"Es wird eine sehr, sehr emotionale Show", sagte Silbereisen. "Andrea Berg feiert 25 Jahre 'Tausendmal belogen'. Nena wird endlich wieder ihre '99 Luftballons' steigen lassen. Und Michelle wird zum allerletzten Mal als Sängerin auf der Bühne stehen und sich verabschieden." Außerdem werde man Gabalier "so erleben, wie wir ihn noch nie erlebt haben" und er dürfe eine "Welthit-Premiere mit Weltstar Anastacia" ankündigen, freute sich der 44-jährige Showmaster.

Die am 6. Juni in Kitzbühel aufgezeichnete Ausgabe ist bereits die zehnte Show, die Silbereisen aus dem Tiroler Nobelsportort präsentiert. Die Sendung ist eine Produktion der Jürgens TV GmbH im Auftrag von MDR und BR in Zusammenarbeit mit dem ORF.

(S E R V I C E - https://tv.orf.at/program/orf2/schlagerbo144.html )