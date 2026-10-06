Seit 40 Jahren leidet das "Phantom der Oper" nun schon

Ein entstellter und maskierter Mann (das Phantom) lebt in den unheimlichen Katakomben der Pariser Oper. Er verliebt sich in die junge Chorsängerin Christine und verhilft ihr durch Einschüchterung des Opernpersonals und geheimnisvolle Gesangsstunden zum großen Erfolg. Als Christine jedoch lieber mit ihrem Jugendfreund Vicomte Raoul de Chagny zusammen ist, wird das Phantom eifersüchtig und veranstaltet einen dramatischen Psychokrimi.

Vorlage für das Musical war der als Fortsetzungsgeschichte 1909/10 erschienene Schauerroman "Le Fantôme de l'Opéra" von Gaston Leroux. Der französische Schriftsteller verdichtete Geistergeschichten rund um das 1875 eröffnete, nach seinem Architekten Charles Garnier benannte Pariser Opernhaus Palais Garnier.

Realer Hintergrund des Romans sollen rätselhafte Geräusche aus dem Untergrund der Garnier-Oper in den ersten Jahren ihres Bestehens sein. Im Mai 1896 starb zudem eine Concierge durch einen herabstürzenden Kronleuchter. Ereignisse wie diese sowie der labyrinthartige Keller des Riesengebäudes führten zu Schauergeschichten. Unter der Oper befindet sich in der Tat ein Gewässer, das das Phantom in der Geschichte mit einer Barke befährt.

Bekannte Songs aus dem Musical, das etwa zweieinhalb Stunden inklusive einer Pause dauert, sind insbesondere das düstere Duetttitellied "Das Phantom der Oper" mit dem markanten Orgelintro oder "The Music of the Night" (auf Deutsch: "Die Musik der Dunkelheit/Nacht"). Außerdem mögliche Ohrwürmer: "Mehr will ich nicht von dir" (Original: "All I Ask of You"), "Von nun an gibt es kein Zurück" ("The Point of No Return"), "Denk an mich" ("Think of Me") oder "Engel der Lieder/Muse" (Angel of Music).

Dennoch gilt "Das Phantom der Oper" nicht gerade als das stärkste Werk von Webber ("Evita", "Jesus Christ Superstar", "Cats", "Starlight Express"), hat aber viele Fans weltweit. Die Mischung aus Poprock und opernhaftem Bombastpop wird von schlecht gelaunten Musikkritikern gern Kitsch genannt. Die Liebes- und Horrorhandlung bewegt sich stets an der Grenze zum Schmalz. Die psychologische Tiefe der Figuren ist dürftig. Das ist aber vielen egal.

Webbers Musical feierte am 9. Oktober 1986 in London Premiere - im Her Majesty's Theatre. Nach dem Tod der Queen und mit dem jetzigen König Charles heißt es Majesty's Theatre. Das Phantom läuft dort nach wie vor. In New York lief das Stück von Jänner 1988 bis April 2023 im Majestic Theatre. "The Phantom of the Opera" gilt am Broadway als das am meisten gespielte Stück (fast 14.000 Aufführungen).

Die deutschsprachige Erstaufführung fand dann in Wien statt - am 20. Dezember 1988 im Theater an der Wien, wobei Alexander Goebel als Phantom Erfolge feierte. Eine Neuinszenierung des britischen Theater- und Musicalproduzenten Cameron Mackintosh mit einem Kronleuchter, der nun direkt aufs Publikum beziehungsweise in dessen Richtung und nicht mehr auf die Bühne hinunterfällt, war 2024 bis zum Juni im Raimund Theater zu sehen.