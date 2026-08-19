Schlagersänger Gross warnt vor Falschmeldungen über ihn

"Die Betrüger werden immer perfider", reagierte Gross darauf. "Die posten solche Fake News, dass ich tot bin, die Leute klicken drauf und dann schalten die Werbung vor die Videos und dadurch machen die ihr Geld." Er habe das "präventiv" mit seinen Followern teilen wollen, um die Masche zu erklären, schrieb der 29-Jährige außerdem dazu.

Seit sechs Monaten findet sich auf der Plattform YouTube ein Video, das über eine angebliche Darmkrebs-Erkrankung von Gross berichtet. Der Titel suggeriert durch das Kreuz, der Musiker sei gestorben. Der etwa elfminütige Clip wurde mit Künstlicher Intelligenz erstellt. Zu sehen ist darin etwa Bildmaterial von Moderator Günther Jauch sowie Gross. Eine Männerstimme berichtet von der Diagnose.

Gross zeigte sich in seiner Reaktion empört: "Bei all den krassen KI-Möglichkeiten sollte es doch für eine große Plattform wie für YouTube möglich sein, so Fake-News-Videos automatisch wegzuselektieren." Der Sänger fragte, wann etwas dagegen gemacht werde, und ergänzte: "Ich bin jetzt diese Woche, glaube ich, schon zum dritten Mal gestorben." In dem Instagram-Beitrag stellte er dann noch klar: "Keine Angst - ich bin wohl auf und kerngesund!"