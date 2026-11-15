Sarah Elena Müller erhält für "Unwucht" Schweizer Buchpreis

Die Ich-Erzählerin Alice hat sich in den drogenabhängigen Rio verliebt. Sieben Jahre waren die beiden zusammen. Wiederum sieben Jahre später erzählt Alice von dieser Beziehung. Der Roman spielt demnach auf zwei Zeitebenen; er gibt Einblick in die Beziehung und fragt zudem danach, wer eigentlich die Deutungshoheit über eine Geschichte hat. "Eine raffinierte Erzählkonstruktion", so die Jury. "Unwucht" balanciere zwischen Leichtigkeit und Beklemmung und überzeuge "durch eigenwillige Sprachbilder, pointierte Sätze und unverschämten Witz".

Müller war 2023 bereits ein Mal für den Buchpreis nominiert, damals für "Bild ohne Mädchen". Nun hat sie sich gegen vier weitere Nominierte durchgesetzt: Lukas Bärfuss mit "Königin der Nacht", Hayat Erdoğan mit "Hauptsache kein Zeitgeist", Yael Inokai mit "Die Auster" und Sonja Sophie Kries mit "Das große Eis".

Die Buchpreisgewinnerin erhält für die Auszeichnung 30.000 Franken (knapp 32.400 Euro), die weiteren Nominierten je 3.000 Franken. Für den diesjährigen Schweizer Buchpreis haben 52 Verlage insgesamt 87 Bücher eingereicht. Der Preis wurde 2008 von dem Verein LiteraturBasel und dem Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband ins Leben gerufen.