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Sängerin Bonnie Tyler im künstlichen Koma

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++ ARCHIVBILD ++ Bonnie Tyler musste sich Notoperation unterziehen
©APA, dpa, Sebastian Gollnow
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Die britische Poprocklegende Bonnie Tyler ist in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro in ein künstliches Koma versetzt worden. Dadurch soll "ihre Genesung unterstützt werden", gab ein Sprecher am Freitag bekannt. Angaben aus ihrem Umfeld zufolge hatte sich die 74-Jährige einer "Notoperation am Darm" unterziehen müssen. Der Eingriff sei "gut verlaufen", hatte es am Donnerstag auf der offiziellen Internetseite der Sängerin geheißen.

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Damit bleibt unklar, ob eine Europatournee wie geplant stattfinden kann. Sie sollte am 22. Mai in Malta beginnen und die Sängerin auch nach Deutschland, Österreich (24. November im Wiener Gasometer), in die Tschechische Republik und in die Türkei führen. Die Abschlussshow war für Dezember in Cardiff in Wales geplant - ganz in der Nähe von Tylers Geburtsort.

Bonnie Tyler, mit bürgerlichem Namen Gaynor Hopkins, wurde Ende der 1970er-Jahre mit dem Hit "It's a Heartache" bekannt. In den 1980er-Jahren schaffte es die Sängerin mit der rauchigen Stimme mit Titeln wie "Total Eclipse of the Heart" und "Holding Out for a Hero" zum Weltstar. Nach offiziellen Angaben hat sie ihren Zweitwohnsitz in Faro.

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