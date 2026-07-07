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Mariska Hargitay moderiert Emmy-Verleihung im September

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Die US-Schauspielerin wird als Moderatorin auf der Bühne stehen
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Sie ist als Emmy-Preisträgerin für ihre langjährige Rolle in der TV-Serie "Law & Order: Special Victims Unit" bekannt: Die US-Schauspielerin Mariska Hargitay (62) wird bei der diesjährigen Emmy-Verleihung als Moderatorin auf der Bühne stehen, wie die zuständige Television Academy mitteilte. Die 78. Emmy-Gala, bei der die besten TV-Shows, Regisseure und Schauspieler der Saison in Los Angeles ausgezeichnet werden, soll am 14. September beim Sender NBC ausgestrahlt werden.

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Die Preisverleiher wollen die Nominierungen am Mittwoch bekanntgeben. Die Emmys werden seit 1949 vergeben. Im vorigen Jahr stand der Comedian Nate Bergatze als Gastgeber auf der Bühne. Die Hollywood-Satire "The Studio" (Apple TV+) war mit 13 Preisen der große Gewinner. Mit der Komikerin und Schauspielerin Jane Lynch (65) gab zuletzt im Jahr 2011 eine Frau als Moderatorin der Fernsehpreisverleihung den Ton an, wie das Branchenportal "Deadline.com" berichtete.

Seit 1999 spielt Hargitay in der Krimiserie "Law & Order: Special Victims Unit" mit. Die Rolle als Ermittlerin Olivia Benson brachte ihr unter anderem einen Golden Globe als beste Hauptdarstellerin und 2006 eine Emmy-Trophäe ein. Hargitay ist die Tochter von Hollywood-Legende Jayne Mansfield, die mit 34 Jahren bei einem Autounfall starb, als ihre Tochter drei Jahre alt war. Kürzlich drehte Hargitay den Dokumentarfilm "My Mom Jayne" über das Leben ihrer Mutter.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - APRIL 22: Mariska Hargitay attends the NBCUniversal Emmy Luncheon at Avra Beverly Hills Estiatorio on April 22, 2026 in Beverly Hills, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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