Mariska Hargitay moderiert Emmy-Verleihung im September

Die Preisverleiher wollen die Nominierungen am Mittwoch bekanntgeben. Die Emmys werden seit 1949 vergeben. Im vorigen Jahr stand der Comedian Nate Bergatze als Gastgeber auf der Bühne. Die Hollywood-Satire "The Studio" (Apple TV+) war mit 13 Preisen der große Gewinner. Mit der Komikerin und Schauspielerin Jane Lynch (65) gab zuletzt im Jahr 2011 eine Frau als Moderatorin der Fernsehpreisverleihung den Ton an, wie das Branchenportal "Deadline.com" berichtete.

Seit 1999 spielt Hargitay in der Krimiserie "Law & Order: Special Victims Unit" mit. Die Rolle als Ermittlerin Olivia Benson brachte ihr unter anderem einen Golden Globe als beste Hauptdarstellerin und 2006 eine Emmy-Trophäe ein. Hargitay ist die Tochter von Hollywood-Legende Jayne Mansfield, die mit 34 Jahren bei einem Autounfall starb, als ihre Tochter drei Jahre alt war. Kürzlich drehte Hargitay den Dokumentarfilm "My Mom Jayne" über das Leben ihrer Mutter.