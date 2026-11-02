Rocklegende Scorpions kommt mit Europe nach Wien

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Die Scorpions kommen am 15. Juni 2027 im Rahmen ihrer "Love, Peace & Rock'n'Roll"-Tour nach Wien. Es ist das erste Stadthallen-Konzert der deutschen Hardrock-Band seit 1993. Als "very special guest" bringen sie Europe mit. Der Vorverkauf startet am Freitag (6.11.) um 11 Uhr.
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Seit mehr als 50 Jahren sind die Scorpions aktiv. Mehr als 100 Millionen Alben hat man verkauft und Hits wie "Rock You Like A Hurricane", "Still Loving You" oder "Wind Of Change" gelandet. Mit Europe ("The Final Countdown") sorgt ein hochkarätiger Support-Act für Stimmung.
(S E R V I C E - www.barracudamusic.at )