Rockband Aerosmith kehrt auf Bühne zurück

Die Rockband teilt die Bühne demnach mit zahlreichen Gästen, darunter etwa Run-D.M.C., Billy Idol, The Black Crowes, Heart und Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers. In den kommenden Wochen sollen weitere Mitwirkende bekanntwerden. Erst am Dienstag hatte die Band einen Teaser auf Instagram veröffentlicht, in dem Sänger Steven Tyler (78) vor der Hollywood Bowl steht - jetzt ist klar, was damit angekündigt wurde.

Im Sommer 2024 hatte die legendäre Band ihre Abschiedstournee abgesagt. Grund dafür war eine irreparable Stimmbandverletzung von Sänger Tyler. "Wir haben eine herzzerreißende und schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen - als eine Band von Brüdern - uns von der Tourneebühne zurückzuziehen", hieß es da.

Aerosmith hatte sich 1970 in Boston gegründet und vor allem in den 1980er und 1990er Jahren mit Songs wie "I Don't Wanna Miss A Thing", "Crazy", "Livin' On The Edge", "Amazing" oder "Janie's Got A Gun" weltweit Erfolg.