Rock am Ring und Rock im Park mit Massenandrang

Das könnte vor allem mit dem Line-up zusammenhängen: Mit den Rock- und Heavy-Metal-Urgesteinen Iron Maiden und Linkin Park stehen zwei Bands auf der Bühne, die allein bei Konzerten ganze Stadien füllen. Das tun Linkin Park am Dienstag (9.6.) im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Iron Maiden sind am 13. Juni im Rahmen des Nova Rock Festivals in Nickelsdorf (Burgenland) zu Gast. Auch der dritte Headliner Volbeat ist sowohl bei den beiden deutschen Open Airs wie auch am Wochenende darauf am Nova Rock zu erleben.

Wie gewohnt spielen die gleichen Bands zeitversetzt am Nürburgring und in Nürnberg. Rund 70 Auftritte sind während der drei Festivaltage geplant. Mit bangen Blicken werden viele Besucherinnen und Besucher auf die Wettervorhersage schauen. Im vergangenen Jahr hatte es an beiden Orten während des Wochenendes immer wieder geregnet. In Nürnberg verwandelte sich das Gelände dadurch zeitweise in eine Matschpiste.