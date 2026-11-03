Herzschmerz nach "Malibu Guy": Popsängerin Anto mit neuer EP

Das Thema ist der rote Faden durch die drei Lieder "Cold Hearted", "Head Over Heels" und "She Is Somebody I Used to Know". "Nach einer Trennung ist man zunächst ganz kaltherzig, man will niemanden mehr an sich heranlassen. Aber man taut wieder auf", betont die 23-Jährige. "Und irgendwie lässt man danach eine Version von sich gehen. Das passiert, glaube ich, nach jeder Trennung, dass man einen Teil von sich dann gehen lässt."

Musikalisch präsentiert "What Love Left Behind" mehrere Seiten der Sängerin und Songschreiberin. "Cold Hearted" sei "eher Pop-Rock", "Head Over Heels" mehr "Pop-Electronic", "She Is Somebody I Used to Know" gehe "stärker in Richtung Pop-Soul", beschreibt Anto ihre Sounds auf der EP. Bewunderung hegt sie für Tate McRae, Amy Winehouse, aber auch James Brown. Falco findet sie "interessant", nicht zuletzt wegen seiner Texte. "Er war ikonisch."

Antonella Lerperger, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heißt, stammt ursprünglich aus Wien. Nach der Trennung der Eltern zog sie nach Salzburg, erzählt Anto, die neben der künstlerischen Karriere derzeit noch Marketing studiert. Jetzt hat es sie nach Wien "zurückverschlagen". Mit 19 machte sie mit "Malibu Guy" auf sich aufmerksam, auf die EP soll, so ihr Plan, im Frühjahr eine weitere mit fünf Songs folgen. Außerdem will sie in den kommenden Monaten öfter auf der Bühne stehen.

Die Liebe werde sie weiter zu Songs inspirieren, sagte Anto. In den kommenden Songs, an denen sie bereits arbeitet, soll es aber auch um andere Themen wie Selbstbewusstsein gehen: "Ich möchte außerdem davon erzählen, wie man sich fühlt, wenn man erwachsen wird. Die 20er-Jahre sind ja nicht immer leicht. Vielleicht schreibe ich auch über Body Positivity. Ich sehe immer mehr Leute in meinem Umkreis, die mit Selbstliebe zu ihrem Körper kämpfen."