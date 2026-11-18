Wie Garvey weiter erzählte, feiern bei ihm zu Weihnachten viele Gäste auf wenig Raum. "Leider ist es jetzt nicht groß genug, jetzt sind wir halt, glaube ich, wenn wir alle da sind, 40 Mann", erklärte er.

Garvey wurde als Frontman der Band Reamonn ("Supergirl") bekannt. Zuletzt war er vor allem als Mitglied des Rateteams der TV-Show "The Masked Singer" im deutschen Fernsehen zu sehen. Am 27. November erscheint sein erstes Weihnachtsalbum "Christmas Calling".