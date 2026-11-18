Außerdem soll es den Angaben zufolge mit Hilfe von "Frag Maps" möglich sein, ganze Reisepläne zu erstellen, die sowohl Tipps und Wissenswertes zum Reiseort oder den Reiseorten enthalten, als auch Echtzeit-Infos zu Wetter oder Parkmöglichkeiten umfassen - vorerst aber nur bei USA-Routen. Auch bei anderen Funktionen kann es sein, dass diese hierzulande erst nach und nach verfügbar sein werden.

Die Datenbasis für die KI-Suche sind laut Google Informationen zu mehr als 300 Millionen Orten mit den Bewertungen von mehr als 500 Millionen Nutzenden, auf die man bei "Frag Maps" über das Gemini-Sprachmodell zugreifen kann.