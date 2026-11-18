Daher immer gut: Apotheker oder Apothekerin fragen, was genau es bei der Einnahme eines Antibiotikums zu beachten gibt. Auch die Packungsbeilage klärt auf. Fünf Antibiotika-Annahmen im Check.

Einige Wirkstoffe - Doxycyclin und Minocyclin sind hier Beispiele - vertragen sich tatsächlich nicht gut mit Milch und Milchprodukten, erklärt die Stiftung Warentest. Das Kalzium bindet nämlich den Wirkstoff, sodass weniger davon ins Blut wandert.

Folge Das Medikament wirkt schwächer oder verzögert. Um das zu vermeiden, lautet der Tipp: zwei Stunden vor und nach der Antibiotika-Einnahme lieber auf alles mit Milch verzichten.

Übrigens: Auch Mineralwasser können reich als Kalzium sein und somit die Wirkung ausbremsen. Apotheker raten: lieber mit Leitungswasser einnehmen.

Sich Bier, Wein und Longdrink zu verkneifen, ist generell eine gute Idee, wenn man Antibiotika schluckt. Schließlich belastet der Alkoholabbau den Körper, der ohnehin mit einer Infektion zu kämpfen hat.

Bei einzelnen Wirkstoffen drohen tatsächlich konkrete gesundheitliche Probleme. Die Stiftung Warentest nennt als Beispiel Metronidazol. Hier kann die Kombination mit Alkohol zu Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen führen.

Verzicht auf Alkohol ist bei dem Wirkstoff also dringend angeraten - ebenso bei Doxycyclin und Minocyclin. Sie können durch Alkoholkonsum an Wirkung verlieren.

Auch hier gilt: Es kommt auf das Antibiotikum an. Die Einnahme von Rifampicin und Rifabutin kann tatsächlich zur Folge haben, dass die Pille ihre empfängnisverhütende Wirkung verliert. .

Andere Antibiotika sind weniger kritisch - im Einzelfall kann es aber dennoch zum Pillenversagen können. Wer sichergehen will, schützt sich zusätzlich mit einem Kondom vor einer ungewollten Schwangerschaft.

Diese Annahme ist falsch - ganz egal, um welchen Wirkstoff es geht. Erkältungen und Grippeinfektionen werden von Viren ausgelöst, Antibiotika hingegen bekämpfen Bakterien. Nur wenn sich eine bakterielle Folgeinfektion entwickelt hat, sind Antibiotika hilfreich. Dann werden sie aber von Arzt oder Ärztin gezielt verordnet.

Für den Notfall ein Antibiotikum parat haben? Keine gute Idee, sagen Fachleute. Welches Antibiotikum im Einzelfall geeignet ist, kann nur ein Arzt oder eine Ärztin entscheiden. Wer auf eigene Faust Antibiotika schluckt, die noch zu Hause liegen, muss damit rechnen, dass sie keinen Nutzen haben - und im schlechtesten Fall sogar Resistenzen fördern.

Ist ein Antibiotikum nach dem Ende der Therapie nicht aufgebraucht, sollte man den Rest entsorgen. In aller Regel ist der Restmüll dafür der richtige Ort. Wo Antibiotika laut der Stiftung Warentest nichts verloren haben: in der Toilette. Auf diesem Weg kann der Wirkstoff nämlich ins Abwasser - und damit auch in die Umwelt - gelangen.