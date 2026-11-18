Selfies sind mit der ausgezeichneten Hauptkamera des neue Xiaomi-Flaggschiffs möglich, auch Selbstauslöser-Fotos gelingen einfach, weil man sich selbst auf einem kleinen Display auf der Rückseite des Telefons sehen kann. Das dürfte bei Videos auch für Content Creator interessant sein.

Und noch etwas: Dank des Zweitdisplays lässt sich das Handy ablenkungsarm mit dem Bildschirm nach unten auf den Tisch legen, ohne Uhrzeit, Wetter oder Kalender aus dem Blick zu verlieren. Und auch die KI-Funktion für Live-Übersetzungen nutzt das Extra-Display: Darauf kann der Gesprächspartner, der einem gegenübersteht, das Gesagte ablesen.

Ein weiteres, eher ungewöhnliches Feature ist der sogenannte Privacy-Modus fürs Display. Der erschwert es Menschen, die neben einem stehen oder sitzen, auf den Bildschirm zu schauen oder gar mitzulesen. Praktisch in Bus, Bahn oder Flugzeug. Auch Samsung bietet so ein Feature etwa beim Galaxy S26 Ultra.

Spannend bei Xiaomi ist, dass man den Sichtschutz nur für bestimmte Apps festlegen kann, etwa für Chat- oder Banking-Apps. Technisch funktioniert der Schutz durch das Deaktivieren bestimmter Pixel im Display, wodurch der Bildschirm bei seitlichen Blickwinkeln deutlich dunkler wirkt.

Zudem prüft die Frontkamera, ob einem jemand über die Schulter aufs Display schaut, und warnt, sobald sie neugierige Blicke registriert.

Doch der Datenschutz-Eindruck wird etwas getrübt, wenn man die Flut vorinstallierter, teils datenhungriger Bloatware-Apps bedenkt. Wer etwa der Aufforderung "Enjoy a better lock screen" zustimmt, landet nach dem Entsperren in einem Feed aus Werbung und Online-Inhalten, die teils KI-generiert wirken.

Egal, was man vom Privacy-Modus oder dem Bildschirm auf der Rückseite halten mag: Der eigentliche Grund, dieses Handy zu kaufen, ist die Kamera. Zwei 200-Megapixel-Objektive (Haupt- und Zoom-Kamera) sowie eine 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera liefern eine beeindruckende Schärfe und eine ausgewogene Belichtung, selbst wenn man weit Entferntes heranzoomt.

Integrierte KI-Funktionen übernehmen hier einen Großteil der Arbeit und ermöglichen es zudem, Bearbeitungen wie das Nachschärfen von Bildern oder das Entfernen unerwünschter Details im Hintergrund vorzunehmen.

Gleichzeitig scheint die Einführung einer neuen KI-Taste am Smartphone vielversprechend. In der Praxis sind die darüber erreichbaren KI-Funktionen aber noch rar gesät. Es gibt lediglich die Möglichkeit, Notizen zu transkribieren oder Gespräche zu übersetzen - beides ausschließlich in Xiaomi-Apps.

Xiaomi bemüht sich beim 18 Pro, auch Android-Nutzenden typische iOS-Funktionen zu bieten.

Und das ist noch nicht alles. Allerdings: Den MagSafe-Magnetring auf der Rückseite, die 3D-Gesichtserkennung für mehr Sicherheit beim Entsperren, den Notruf via Satellit (Emergency SOS) und einen LiDAR-Scanner gehören zu den Funktionen, die Xiaomi bisher nicht auf seinen Geräten anbieten konnte.

Die Hardware von Xiaomi, insbesondere die Kamera, bewegen sich eindeutig auf dem Niveau von Apple, während Privacy-Modus und Zweitdisplay auf der Rückseite je nach Sichtweise nette Ergänzungen oder Spielereien sind. Letztlich ist das Xiaomi 18 Pro ein interessanter Kompromiss zwischen beiden Welten.

Ganz offenbar hat Xiaomi darauf geachtet, ein Datenblatt vorweisen zu können, das mit den höchsten Zahlen und Werten beeindruckt. Es gibt

- ein knackiges, helles 120-Hertz-Display (LTPO-AMOLED) mit maximal 4.000 Nits Helligkeit,

- schnelles Entsperren per Ultraschall-Fingerabdrucksensor,

- flottes Arbeiten mit dem Snapdragon-Prozessor 8 Elite Gen 6 und 12 Gigabyte (GB) RAM,

- robusten Schutz gegen Staub und Spritzwasser (IP68) undeinen großen 6.000-mAh-Akku, der mit 90 W schnell aufgeladen werden kann.

Das Xiaomi 18 Pro Max ist in vier Farben erhältlich: Rot, Schwarz, Weiß und Blau. Der stolze Einstiegspreis liegt bei 1.400 Euro mit 256 GB Speicher, also ungefähr das, was ein iPhone 18 Pro kostet. Für doppelten Speicher mit 512 GB werden 200 Euro Aufpreis fällig.

Xiaomi hat zudem eine größere Version aufgelegt, das 18 Pro Max mit größerem Akku, einem 6,9-Zoll-Hauptdisplay sowie einer noch etwas besseren Kamera und einem noch etwas schnelleren Prozessor. Dieses Modell kostet ebenfalls 200 Euro Aufpreis im Vergleich zum jeweiligen vergleichbaren 18 Pro.

Wer das Display auf der Rückseite und dem Privacy-Modus nicht unbedingt benötigt oder will, aber Xiaomis Design mag, kann etwa das Xiaomi 17 Ultra in Betracht ziehen. Es bietet eine der besten Smartphone-Kameras des Jahres 2026 und kostet aktuell knapp über 1.000 Euro.