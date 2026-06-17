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Pulp kündigen Film und Live-Album an

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Jarvis Cocker von Pulp in Glastonbury 2025
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Die einflussreiche Britpop-Band Pulp meldet sich mit einem Dokumentar- und Konzertfilm und dem dazugehörigen Soundtrack zurück. Der Film "Pulp: What Do You Do For An Encore?" von Regisseur Garth Jennings ("Per Anhalter durch die Galaxis") soll im Herbst beim Streamingdienst Mubi laufen. Das Album "Live!" wird am 28. August veröffentlicht.

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"Ein Konzert ist ein Ereignis, bei dem Songs wieder zum Leben erwachen", sagte Pulp-Frontmann Jarvis Cocker anlässlich der Ankündigung. "Es ist gleichermaßen eine Tatsachenfeststellung – der Mitschnitt einer Liveband – und eine Aufforderung: Kommt schon! Kommt schon! Erwacht alle zum Leben!"

Im Zentrum des Films stehen zwei Konzerte von Pulp in der Londoner O2-Arena im Juni 2025. Zu diesem Zeitpunkt toppte die Gruppe gerade mit "More", ihrem ersten Album seit 24 Jahren, die britischen Charts. Cocker erzählt die Geschichte der Band. Dazu zeigt Filmemacher Jennings Archivmaterial aus mehr als 40 Jahren.

Pulp wurden bereits 1978 in Sheffield gegründet, hatten ihre erfolgreichste Zeit aber in den 90er-Jahren als Teil der Britpop-Bewegung neben Oasis und Blur. Zu ihren größten Hits zählen "Disco 2000" und "Common People". Garth Jennings arbeitete erstmals 1997 mit Pulp, als er das Musikvideo zu "Help The Aged" drehte.

In diesem Monat spielen Pulp drei Konzerte in Deutschland. Jarvis Cocker und Co. treten am 25. und 26. Juni im Berliner Tempodrom sowie am 29. Juni im Palladium in Köln auf. In Anspielung auf das Album "More" ("Mehr") trägt die Tournee den deutschen Titel "Du verdienst mehr". Österreich-Termine gibt es keine.

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