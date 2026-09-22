Münzschatz aus der Römerzeit mit Metalldetektor gefunden

Er grub aber nicht selbst drauflos, sondern verständigte das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland. Daraufhin machten sich Archäologinnen und Archäologen an die Arbeit und gruben nicht weniger als 934 römische Denare aus Silber aus. Zusammen wiegen sie mehr als drei Kilogramm.

Nach Angaben des LVR-Amtes ist dies der größte Münzschatz aus der Zeit des römischen Kaisers Hadrian, der je in Deutschland gefunden wurde. Weltweit ist es demnach der fünftgrößte aus dieser Zeitspanne - das Amt beschreibt ihn als "sensationell". Die Experten gehen davon aus, dass er im zweiten Viertel des 2. Jahrhunderts nach Christus absichtlich vergraben wurde. Der Münzschatz wird nun erstmals im LVR-Landesmuseum in Bonn gezeigt.

Kaiser Hadrian regierte von 117 bis 138 nach Christus und ist heute vor allem für den auf seine Anordnung hin angelegten Hadrianswall in Nordengland bekannt. Der Großteil der entdeckten Münzen wurde aber noch früher hergestellt, im ersten Jahrhundert nach Christus. Die älteste Münze stammt sogar noch aus dem Jahr 148 vor Christus, als Rom noch eine Republik ohne Kaiser war. Damit war sie bereits über 270 Jahre alt, als sie vergraben wurde. Dennoch war sie weiterhin ein gültiges Zahlungsmittel.

Warum aber hat damals ein Römer so viel Geld versteckt? "Wir können über die Beweggründe nur spekulieren", sagte der Leiter des LVR-Amtes, Eich Claßen. "Aber sehr wahrscheinlich wollte jemand dieses Geld sicher aufbewahren. Denn Banken gab es damals noch nicht."

Die Frage, warum der Schatz nie ausgegraben wurde, kann der Archäologe auch nicht beantworten. Vielleicht, so spekuliert er, sei der Besitzer gestorben, ohne jemandem davon berichtet zu haben, und habe sein Geheimnis mit ins Grab genommen.

Welchen Wert die 934 Denare damals hatten, erklärt Rahel Otte, wissenschaftliche Referentin des LVR-Amtes: Ein römischer Legionär habe damals 300 Denare im Jahr verdient. Davon sei etwa die Hälfte für Lebensmittel und Ausrüstung einbehalten worden. Bleiben 150 Denare übrig.

"Ein Legionär hätte somit rund sechs Jahre sein gesamtes verfügbares Geld sparen müssen, um den Wesselinger Schatzfund anzusammeln." Zum heutigen Wert sagte Otte, der Materialwert betrage nur etwas mehr als 6.000 Euro, doch der wissenschaftliche Wert sei aufgrund des Erkenntnisgewinns immens.

Möglicherweise lebte der Besitzer der Münzen auf einem römischen Landgut in der Gegend. Das Gebiet gehörte damals zum Einzugsbereich der Stadt Colonia Claudia Ara Agrippinensium - heute Köln. Diese Stadt hatte etwa 20.000 Einwohner und besaß Tempelanlagen, Villen mit Mosaikfußböden, Badeanstalten und sogar eine Kriegsflotte auf dem Rhein. Im weiteren Umland gab es viele Landgüter.

Landesarchäologe Claßen ist voll des Lobes über das Verhalten des Finders Oliver Riedl. "Durch seine Umsicht waren wir in der Lage, den Hortfund fachgerecht und vollständig zu bergen."

Um den Fund besser untersuchen zu können, wurde er im Erdblock geborgen und in die Restaurierungswerkstatt des LVR-Landesmuseums Bonn gebracht. Dadurch hätten sich vor der Freilegung der Münzen wertvolle Erkenntnisse gewissen lassen, sagte Claßen. So fanden sich Fragmente eines Keramiktopfes und Strohreste. "Wahrscheinlich sind die Münzen ursprünglich in einem mit Stroh ausgepolsterten Topf vergraben worden", vermutet Otte.

Riedl besaß auch eine Genehmigung, wie sie für Suchen mit Metalldetektoren erforderlich ist. Man muss dafür eine Schulung absolvieren. Außerdem müssen die Grundstückseigentümer die Suche erlauben. Der Münzschatz aus Wesseling ist nun Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen. Riedl erhält aber eine Belohnung vom NRW-Heimatministerium - immerhin.