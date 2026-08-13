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Doja Cat nennt Rapper Tyga wegen KI-Musik einen "Penis"

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Musiker gab Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu
©APA/APA/AFP/GETTY/GREG DOHERTY
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Der Einsatz Künstlicher Intelligenz auf seinem neuen Album hat Rapper Tyga Kritik von Kollegin Doja Cat eingebracht. "Tyga ist ein Penis, weil er ein KI-Album gemacht hat", sagte die 30-jährige Sängerin ("Paint The Town Red") in einem Video. Beide Künstler haben bereits mehrfach zusammengearbeitet. Der 36-jährige Tyga hatte kürzlich in einem Interview zugegeben, auf KI bei der Produktion seines Albums "$TARFACE" zurückgegriffen zu haben.

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"Ich weiß, manche werden sauer sein, wenn ich das sage, aber so entwickelt sich die Technologie. Es ist nicht anders als damals, als Auto-Tune aufkam. Manche waren dagegen, aber echte Künstler haben es angenommen und genutzt", sagte er dem Magazin "Vibe". Auto-Tune ist eine Software zur automatischen Korrektur oder Manipulation von Gesang.

Das Musikmagazin "Pitchfork" gab dem Album in einer Kritik "0,0" Punkte und nannte es "ein Stück Scheiße". Wie in vielen gesellschaftlichen Bereichen kollidieren auch in der Musikbranche unterschiedliche Ansichten über den Einsatz künstlicher Intelligenz. Während die einen KI als neues kreatives Werkzeug sehen, fürchten andere um Urheberrechte, Vergütung und die Arbeit menschlicher Musiker.

LAS VEGAS, NEVADA - MAY 24: Tyga attends the Enhanced Games at Resorts World Las Vegas on May 24, 2026 in Las Vegas, Nevada. Greg Doherty/Getty Images for Enhanced/AFP (Photo by Greg Doherty / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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