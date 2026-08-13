Doja Cat nennt Rapper Tyga wegen KI-Musik einen "Penis"

"Ich weiß, manche werden sauer sein, wenn ich das sage, aber so entwickelt sich die Technologie. Es ist nicht anders als damals, als Auto-Tune aufkam. Manche waren dagegen, aber echte Künstler haben es angenommen und genutzt", sagte er dem Magazin "Vibe". Auto-Tune ist eine Software zur automatischen Korrektur oder Manipulation von Gesang.

Das Musikmagazin "Pitchfork" gab dem Album in einer Kritik "0,0" Punkte und nannte es "ein Stück Scheiße". Wie in vielen gesellschaftlichen Bereichen kollidieren auch in der Musikbranche unterschiedliche Ansichten über den Einsatz künstlicher Intelligenz. Während die einen KI als neues kreatives Werkzeug sehen, fürchten andere um Urheberrechte, Vergütung und die Arbeit menschlicher Musiker.