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Neues Fotobuch von Lukas Beck: "One Hour With"

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Lukas Beck legt neues Fotobuch vor
©Eikon Verlag, Lukas Beck, APA
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Für seine außergewöhnlichen Künstlerporträts ist der Wiener Fotograf Lukas Beck (58) seit Jahrzehnten in der österreichischen Kulturszene bekannt und geschätzt. Nun legt er ein Buch vor, das eine ganz besondere Herangehensweise an dieses Thema dokumentiert. "One Hour With" heißt es. Beck verbringt für Porträtsitzungen genau eine Stunde mit seinen Gästen und lässt sie in seinem Studio vor seiner Kamera ganz ohne Anweisungen agieren, wie sie wollen.

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Dieser Freiraum macht etwas mit Menschen, die gewohnt sind, in ihren Berufen ständig zu "liefern" und fremden Ansprüchen zu genügen. "Man ist wie ein Kind. Man darf alles machen. Am Boden kugeln trotz Rheuma", wird Schauspielstar Tobias Moretti zitiert. "Es ist ein bisschen wie Therapiestunde. Ich wollte weinen", erinnert sich Regie-Shooting-Star Kurdwin Ayub. Und Stefanie Reinsperger resümiert: "Es war so schön. Es hat ur gutgetan. Ich würde gern nur so Fotos machen. Herrlich."

Zu den über 30 Persönlichkeiten, die ihre Therapiestunde in Becks lichtbildnerischer Ordination bereits absolviert haben, zählen Verena Altenberger, Nicholas Ofczarek, Josef Hader, Mavie Hörbiger, Rebecca Horner und Caroline Peters ebenso wie Filmstar John Malkovich, der im Sommer 2024 mit einer hoch konzentrierten, unprätentiösen Session ganz am Anfang des Projekts stand. Die Resultate der Sitzungen sind expressive Körper- und Gesichtsstudien, gemalt mit Licht und Schatten.

Er habe noch jede Menge weitere Namen auf seiner Wunschliste, erklärt Lukas Beck in einem Youtube-Video zu seinem Projekt, und lässt wissen, wer auf dieser Liste ganz oben steht: Taylor Swift.

(S E R V I C E - Lukas Beck: "One Hour With", Eikon Verlag, 144 Seiten, Softcover, 40 Euro. Präsentation am 11.9., 20 Uhr, WAK /Atelier, Wien 1, Köllnerhofgasse 6/13, www.onehourwith.art )

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/Eikon Verlag/Lukas Beck

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