ABO

Musikproduzent Mousse T. hat erstmals geheiratet

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Das Paar ist nun verheiratet
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Der Musikproduzent und DJ Mousse T. ("Sex Bomb") hat zum ersten Mal geheiratet. Der Musiker und die Moderatorin Khadra Sufi, mit der er seit acht Jahren zusammen ist, gaben sich in einem Standesamt in Hannover das Ja-Wort, erzählte er der Zeitschrift "Bunte". "Sie ist die Liebe meines Lebens", sagte der 59-Jährige demnach.

von

Im November hatten sie sich laut "Bunte" verlobt. Er habe sich dafür "nicht getraut, allein einen Ring zu kaufen, weil meine Frau so stilsicher ist und ich nichts falsch machen wollte", sagte der Musiker. Schließlich habe er aus einem Champagnerverschluss einen Ring gebastelt und ihr einen Antrag gemacht, wobei er laut seiner Frau ins Stottern kam. "Irgendwann habe ich es geahnt und gesagt: Wenn das ein Antrag sein soll, musst du aber auch auf die Knie gehen", sagte Sufi der Zeitschrift.

Wie die "Bunte" weiter berichtete, fand die Feier im engsten Familien- und Freundeskreis statt. Mousse T. gelang 1999 mit dem für Tom Jones geschriebenen Song "Sex Bomb" ein internationaler Hit.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Ähnliche Bedingungen haben früher nicht so hohe Temperaturen erzeugt
Technik
Hitze - Klimawandel macht Hitzewelle bis zu vier Grad heißer
Deutscher Supercomputer Jupiter auf Platz fünf
Technik
Schnellster Supercomputer steht jetzt in China
Sinnvoll sind niedrigschwellige Ansätze statt harter Verbote
Gesundheit
Teenies und Social-Media: Weniger predigen, mehr fragen
Mit dem Trick entstehen gleichmäßige, formschöne Käsescheiben
Gesundheit
Camembert, Brie und Co.: Weichkäse schneiden ohne Kleben
Das Dressing kommt erst zum Schluss dazu
Gesundheit
Pfiffige Dressings in der Salatschüssel - so gehts
"Nero e Crema" in Eiswürfelform schmilzt wunderbar cremig auf Salat
Gesundheit
"Nero e Crema": Eiswürfel-Dressing mit Balsamico
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER