Millie Bobby Brown lobt Schwiegervater Jon Bon Jovi

Ihr Schwiegervater, der Rocker Jon Bon Jovi, sei "der Beste - genauso wie Dorothea, meine wunderbare Schwiegermutter", schwärmte Brown. "Sie sind einfach die engagiertesten Großeltern, und wir könnten uns kein größeres Glück vorstellen, sie in ihrem Leben zu haben." Neulich hätten ihre Schwiegereltern die Enkelin "den ganzen Tag bei sich" gehabt und "einen Einkaufswagen voller Sachen für sie gekauft".

Jon Bon Jovi wurde vergangenen Herbst zweifacher Opa, als sein Sohn Jesse und dessen Ehefrau ebenfalls Eltern eines Mädchens wurden. Der "Living On A Prayer"-Sänger ist mit seiner Frau Dorothea Rose Hurley seit mehr als 35 Jahren verheiratet und hat mit ihr insgesamt vier Kinder.

Millie Bobby Brown wurde durch ihre Rolle als Eleven in der Netflix-Mystery-Serie "Stranger Things" bekannt. 2024 heirateten sie und Jake Bongiovi.