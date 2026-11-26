Die Richter hätten beschlossen, Depardieu wegen sexueller Nötigung und der laut Vorwurf am ersten Tag begangenen Vergewaltigung vor Gericht zu stellen, hieß es in Justizkreisen. Das Verfahren wegen der Vorfälle bei der zweiten Begegnung sechs Tage später werde eingestellt. Carine Durrieu Diebolt, eine Anwältin von Arnould, bezeichnete die Entscheidung als eine Erleichterung für ihre Mandantin. "Sie hat lange auf diesen Moment gewartet", sagte Durrieu Diebolt. "Sie ist bestens darauf vorbereitet."

Depardieu hatte kürzlich in einem anderen Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs seine Berufung zurückgezogen. Dadurch wurde eine 18-monatige Bewährungsstrafe rechtskräftig. Der Vergewaltigungsprozess stellt eine weitaus ernstere Bedrohung für Depardieu dar. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm 15 bis 20 Jahre Haft. Zudem wurden jüngst weitere Missbrauchsvorwürfe gegen Depardieu und den Schriftsteller Michel Houellebecq bekannt.

Anfang dieses Monats wurde der britische Komiker Russell Brand zu zehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er wegen der Vergewaltigung einer Frau sowie des sexuellen Übergriffs auf drei weitere Frauen schuldig gesprochen worden war.