Die Metropolitan Opera in New York will neues Publikum gewinnen und setzt dabei auf Technik aus Österreich. Im Rahmen der Initiative „Opera for All“ gibt die Met in der Saison 2026/27 jeden Monat 10.000 Karten an New Yorkerinnen und New Yorker ab, die seit 2019 kein Ticket für das Haus gekauft haben. Das entspricht nach Angaben des Wiener Unternehmens easy-connect rund zehn Prozent der Karten einer Saison. Vergeben werden die Plätze ausschließlich über die Met Opera App, die auf der Technologie von easy-connect basiert.

Die Nachfrage ist groß. Zehn Tage nach dem Start verzeichnete die App laut easy-connect mehr als 100.000 neue Downloads. 89 Prozent der Registrierungen stammten demnach von Personen, die bisher nicht in der Kundendatei der Met erfasst waren. Angekündigt hatten die Met und New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani die Initiative am 24. September.