Max Giesinger und Oimara nun im Duett

"Ich habe bei einer Après-Ski-Party gefühlt 20-mal innerhalb einer Stunde 'Wackelkontakt' gehört und bin mit dem übelsten Ohrwurm aufgewacht. Daraufhin habe er Beni Hafner, wie Oimara mit bürgerlichem Namen heißt, angeschrieben, sagte Giesinger. Man habe sich ausgetauscht und in Berlin getroffen, um den Song zu schreiben. "Großstadt" über das Leben in einer Metropole und auf dem Land ist ein moderner Popsong mit teils bayerischem Dialekt.

Ob das Duett "Großstadt" an die großen Erfolge anknüpfen kann, bleibt abzuwarten. Giesinger würde sich zumindest "brutal freuen", wenn der Song auf dem Oktoberfest laufen würde. "Weil ich mich dieses Jahr eine Woche in irgendeinem Hotel einmieten möchte und da ein bisschen Party machen will."