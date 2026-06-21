Maffay und Oerding kündigen gemeinsames Album an

Das Album trägt den Titel "Nashville" und erscheint am 2. Oktober. Die beiden Musiker stellten in Hamburg daraus den Song "Ein Leben lang ist nicht lang" vor. Im Volksparkstadion wurde das Stück vom Publikum mit viel Applaus und Jubelrufen gefeiert. Im Anschluss sangen Oerding und Maffay dann noch den Karat-Maffay-Klassiker "Über sieben Brücken musst du gehn".

Zuvor hatte Oerding bereits Max Giesinger, Clueso, Wincent Weiss und Michael Patrick Kelly auf der Bühne begrüßt, um mit ihnen zu singen. Auch Stefanie Heinzmann trat auf und begeisterte die Fans.

Für den Wahl-Hamburger Oerding war das Konzert im Stadion der bisher größte Auftritt seiner Musikerkarriere - ein "absolutes Highlight", wie er zuvor immer wieder betont hatte. Oerding hat bereits acht Alben herausgebracht, darunter drei Nummer-1-Alben.