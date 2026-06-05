Madonna überraschte mit Gratiskonzert am Times Square

Zahlreiche Fußgänger und Fans versammelten sich Medienberichten zufolge, um dem Gratisauftritt zu lauschen. Neben bekannten Hits wie "Hung Up" und "I love New York" von ihrem Album "Confessions on a Dance Floor" aus dem Jahr 2005 performte Madonna im pinkfarbenen Korsett, silbernen Stiefeln und mit blauer Brille auch Songs aus ihrem neuen Album "Confessions on a Dance Floor: Part II", das am 3. Juli erscheinen soll. Es ist das erste Album der 67-Jährigen seit rund sieben Jahren.

Organisiert wurde der Auftritt in Zusammenarbeit mit der Dating-App Grindr zum Auftakt des Pride Month - ein Monat im Zeichen der Rechte für lesbische, schwule, bisexuelle, Trans- und queere Menschen (LGBTQ). "Danke, New York", schrieb die Sängerin im Anschluss an das Konzert auf Instagram und wünschte ihren Fans eine "Happy Pride".