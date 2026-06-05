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Madonna überraschte mit Gratiskonzert am Times Square

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Madonna überrascht immer wieder (hier bei der Met Gala)
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Mitten im Trubel von Manhattan ist am Donnerstagabend plötzlich Madonna auf die Bühne getreten. Neben alten Klassikern gab es bei dem kurzfristig angekündigten 15-minütigen Gratiskonzert am New Yorker Times Square auch einen Vorgeschmack auf ihr neues Album.

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Zahlreiche Fußgänger und Fans versammelten sich Medienberichten zufolge, um dem Gratisauftritt zu lauschen. Neben bekannten Hits wie "Hung Up" und "I love New York" von ihrem Album "Confessions on a Dance Floor" aus dem Jahr 2005 performte Madonna im pinkfarbenen Korsett, silbernen Stiefeln und mit blauer Brille auch Songs aus ihrem neuen Album "Confessions on a Dance Floor: Part II", das am 3. Juli erscheinen soll. Es ist das erste Album der 67-Jährigen seit rund sieben Jahren.

Organisiert wurde der Auftritt in Zusammenarbeit mit der Dating-App Grindr zum Auftakt des Pride Month - ein Monat im Zeichen der Rechte für lesbische, schwule, bisexuelle, Trans- und queere Menschen (LGBTQ). "Danke, New York", schrieb die Sängerin im Anschluss an das Konzert auf Instagram und wünschte ihren Fans eine "Happy Pride".

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