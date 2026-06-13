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"Liebste Freundin": Abba trauert um langjährige Managerin

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Die Mitglieder der schwedischen Popband Abba trauern um ihre langjährige Wegbegleiterin Görel Hanser (78). "Wir haben unsere liebste Freundin und engste Kollegin verloren", schrieben Agnetha, Björn, Benny und Frida auf Instagram. "Der Verlust ist unermesslich. Wir bitten darum, unsere Privatsphäre in dieser Zeit der Trauer zu respektieren."

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Hanser war seit Jahrzehnten die rechte Hand von Abba. In den Anfangszeiten der Band arbeitete sie als Assistentin von Abba-Manager Stikkan Anderson. Von Anderson trennte sich Abba später, Hanser aber blieb. Sie wurde Managerin der Gruppe und eine enge Vertraute der Bandmitglieder. Die Schwedin war mit dem Fotografen Anders Hanser verheiratet, der viele der ikonischen Fotos von Abba knipste.

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