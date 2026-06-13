"Liebste Freundin": Abba trauert um langjährige Managerin

Hanser war seit Jahrzehnten die rechte Hand von Abba. In den Anfangszeiten der Band arbeitete sie als Assistentin von Abba-Manager Stikkan Anderson. Von Anderson trennte sich Abba später, Hanser aber blieb. Sie wurde Managerin der Gruppe und eine enge Vertraute der Bandmitglieder. Die Schwedin war mit dem Fotografen Anders Hanser verheiratet, der viele der ikonischen Fotos von Abba knipste.