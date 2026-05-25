"Late Fame": Willem Dafoe als Wiederentdeckter

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Einst schrieb Ed Saxberger (Willem Dafoe) einen Gedichtband, der völlig erfolglos war. So arbeitet er mittlerweile bei der Post - bis eine Gruppe junger Kunstschaffender seine alte Lyrik wiederentdeckt. Ed lässt sich mitreißen von der Verehrung und nicht zuletzt von der verführerischen Theaterschauspielerin Gloria (Greta Lee). Doch was sind die Motive der Gruppe? Eine Adaption von Arthur Schnitzlers Novelle "Später Ruhm" durch Kent Jones. Ab Freitag im Wiener Gartenbaukino.

von APA