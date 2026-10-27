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Jay-Z übernimmt Halbzeit-Show beim Super Bowl

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Jay-Z ist Sportveranstaltungen nicht abgeneigt
©AL BELLO, Getty Images North America, APA
Rapper Jay-Z (56) wird im kommenden Februar bei der Halbzeit-Show des Super Bowl auftreten. Das teilten Apple Music, die National Football League (NFL) und Roc Nation mit. "Von 'Reasonable Doubt' bis zum Auftritt auf der Super-Bowl-Halbzeitbühne, das war eine lange Reise", sagte der Musiker in einer Pressemitteilung. "Dreißig Jahre Musik, Arbeit und Kultur auf der größten Bühne der Welt. Dieser Weg ist weiterhin wie ein wahr gewordener Traum."

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Das Endspiel der Saison im American Football findet am 14. Februar 2027 im SoFi Stadium in Inglewood im US-Bundesstaat Kalifornien statt. Im vergangenen Frühjahr war Latin-Superstar Bad Bunny beim Super Bowl aufgetreten.

Jay-Z, der mit bürgerlichen Namen Shawn Carter heißt, wuchs im New Yorker Stadtteil Brooklyn auf. 1996 veröffentlichte er sein Debütalbum "Reasonable Doubt". Hit-Songs wie "Empire State of Mind" oder "Crazy in Love" machten ihn weltweit berühmt. Er war zunächst an der Plattenfirma Roc-a-Fella beteiligt, 2008 gründete er das Unternehmen Roc Nation. Mit seiner Musik gewann der Hip-Hop-Star 25 Grammys. Seit 2008 ist er mit der Sängerin Beyoncé verheiratet, das Paar hat drei Kinder.

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